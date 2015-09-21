Україна офіційно подала заявку на проведення ЄвроБаскету-2017

Керівництво Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА-Європа) офіційно підтвердило подання Україною заявки на проведення матчів Євробаскету-2017, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

"Україна готова провести частину матчів чемпіонату Європи з баскетболу 2017 року", - заявив президент ФІБА-Європа Тургай Демірель. - Українська сторона не виявила бажання до одноосібного проведення турніру. Однак Україна зберігає шанси прийняти турнір в якості соорганізатора. Заявка знаходиться на розгляді”.

Прийом заявок на організацію турніру закінчиться 2 листопада. Потім експертні комісії федерації відвідають всіх претендентів і представлять свої доповіді. ФІБА-Європа буде розглядати всі заявки: від самостійного проведення турніру до партнерських пар. Однак, за словами Деміреля, успіх ЄвроБаскету 2015, що пройшов за формулою “країна-організатор вибирає собі федерацію-партнера”, змушує ФІБА-Європа ставити в пріоритет саме такі заявки.

Як і у випадку з нинішнім чемпіонатом, кожна країна зможе подати три типи заявки: на проведення всього турніру, на проведення однієї групової стадії або на проведення однієї групової та фінальної стадій.

Як повідомляв УНІАН, груповий турнір ЄвроБаскету-2015 проходив у чотирьох країнах – Німеччині, Латвії, Франції та Хорватії. Матчі плей-офф приймав французький Лілль.