Батько Ф'юрі загрожує "вербально вбити" Кличка перед титульним боєм

Батько майбутнього суперника чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличка британця Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі обіцяє "словесно нокаутувати" українця на прес-конференції в Лондоні, яка відбудеться в цю середу, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко.

"Кличко буде вербально вбитий на прес-конференції. Він буде ридати. Йому знадобиться терапія. Тайсон скаже своє, ми з Пітером додамо від себе — і Кличко буде потрібно шість місяців, щоб прийти в себе. Навіть мова не буде йти про 24 жовтня. Він буде нокаутований словами. Це будуть паралізуючі слова, ті що викликають сльози", — сказав Джон Ф'юрі в інтерв'ю iFL TV.

У свою чергу, Кличко-молодший так анонсував майбутню прес-конференцію: "Не пропустіть мою наступну зустріч з базікою Тайсоном Ф'юрі," — зазначає Володимир Кличко.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко — Ф'юрі відбудеться 24 жовтня в Дюссельдорфі.