Гімнаст Верняєв виграв етап Кубка виклику КС в Хорватії

Українець виявився кращим у вправі на брусах.

Українець Олег Верняєв завоював золоту медаль на етапі World Challenge Cup в хорватському місті Осієк, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики. Українець показав найкращий результат у вправах на брусах. Судді оцінили вправу Верняєва в 16.050 бали. 2-е місце зайняв Ферхат Аричан (Туреччина) — 15.250, трійку призерів замкнув Хідетака Міячі (Японія) — 15.225. Етап в Хорватії був заключним 7-м етапом змагань у сезоні 2016 року. Кубок виклику є другою за престижністю серією змагань КС після, безпосередньо, Кубка світу.

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