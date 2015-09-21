Гімнаст Верняєв виграв етап Кубка виклику КС в Хорватії
12:59, 21 вересня 2015Спорт
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Українець виявився кращим у вправі на брусах.
Олег Верняєв виграв змагання на брусах / sport.bigmir.net
Українець Олег Верняєв завоював золоту медаль на етапі World Challenge Cup в хорватському місті Осієк, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики.
Українець показав найкращий результат у вправах на брусах.
Судді оцінили вправу Верняєва в 16.050 бали.
2-е місце зайняв Ферхат Аричан (Туреччина) — 15.250, трійку призерів замкнув Хідетака Міячі (Японія) — 15.225.
Етап в Хорватії був заключним 7-м етапом змагань у сезоні 2016 року.
Кубок виклику є другою за престижністю серією змагань КС після, безпосередньо, Кубка світу.
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