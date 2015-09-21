Гімнаст Верняєв виграв етап Кубка виклику КС в Хорватії

12:59, 21 вересня 2015
Спорт
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Українець виявився кращим у вправі на брусах.

Олег Верняев выиграл соревнования на брусьях / sport.bigmir.net

Українець Олег Верняєв завоював золоту медаль на етапі World Challenge Cup в хорватському місті Осієк, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики.

Українець показав найкращий результат у вправах на брусах.

Судді оцінили вправу Верняєва в 16.050 бали.

2-е місце зайняв Ферхат Аричан (Туреччина) — 15.250, трійку призерів замкнув Хідетака Міячі (Японія) — 15.225.

Етап в Хорватії був заключним 7-м етапом змагань у сезоні 2016 року.

Кубок виклику є другою за престижністю серією змагань КС після, безпосередньо, Кубка світу.

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