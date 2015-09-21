Українські легкоатлети увійшли до призової трійки на підсумковому турнірі сезону з багатоборства

Змагання проходили у Талансі (Франція), повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Касьянов за сумою десяти видів набрав 8043 очка. Вперед він пропустив лише Віллема Коертзена з ПАР (8187). Слід відзначити, що українець у Талансі встановив особистий рекорд з бігу на 110 метрів з бар’єрами – 13,92 с.Трійку призерів замкнув Ілля Шкуренєв з Росії - 7973 бали.

У свою чергу, Мохнюк установила особисті рекорди з бігу на 200 метрів (24,30 с) і з метання спису (39,76 м). За сумою семиборства у неї 6296 очок. Більше лише в угорки Дьйордьї Живоцкі-Фаркаш (6306). На 3-й позиції фінішувала Яна Максимова з Білорусі - 6189 бали.