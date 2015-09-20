Збірна Іспанії з баскетболу виграла чемпіонат Європи

У Ліллі (Франція) завершився фінальний матч чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року, в якому збірна Іспанії грала з командою Литви і обіграла суперника з рахунком 80:63.

Доля матчу була вирішена ще в самому початку гри.

Іспанці потужно розпочали матч і виграли першу чверть з рахунком 19:8. Після 2-хвилинної перерви литовці зуміли зупинити атакуючу міць суперника і навіть трохи скоротити розрив у рахунку - 22:25 і 41:33 загальний рахунок на користь іспанців.

Втім, після великої перерви іспанці знову повернули собі перевагу і виграли третю чверть з рахунком 19:10 (60:43 у матчі). А в заключній 10-хвилинці утримати свою перевагу для іспанців було справою техніки.

Кращим гравцем матчу став лідер збірної Іспанії По Газоль, на рахунку якого 25 очок.

Раніше, у грі за 3-е місце збірна Франції обіграла команду Сербії - 81:68.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2015 проходив з 5 по 20 вересня.