"Зоря" вийшла на 3-е місце в турнірній таблиці УПЛ, "Динамо" знову захопило лідерство

У Дніпропетровську завершився останній матч 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав на своєму полі луганську "Зорю" і програв з рахунком 0:3. Раніше, київське "Динамо" на виїзді обіграло луцьку "Волинь" (0:2) і повернуло собі лідерство в таблиці УПЛ.

Матч у Дніпропетровську пішов за вельми несподіваним сценарієм і вже після перших 15 хвилин "Зоря" вела в рахунку з перевагою в 2 голи. На 8-й хвилині рахунок відкрив Артем Гордієнко, а на 14-й Олександр Караваєв подвоїв перевагу гостей. Потім гра трохи заспокоїлась, але "Дніпро" так і не зумів перехопити перевагу і хоча б спробувати скоротити перевагу суперника до мінімуму. Більш того, на 85-й хвилині Джаба Ліпартія довів рахунок до великого - 0:3.

У свою чергу, "Динамо" у матчі в Луцьку забили по голу в кожному таймі. На 43-й хвилині Артем Кравець відкрив рахунок, а на 62-й Олег Гусєв реалізував пенальті і довів рахунок до 2:0.

Таким чином, "Динамо", набравши 22 очки знову випередило донецький "Шахтар" на 3 очки - 19. у луганської "Зорі" - 15 балів, і по 14 очок у трьох команд відразу - "Дніпра", "Волині" та "Ворскли".