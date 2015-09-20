Збірна України з тенісу обіграла команду Литви в матчі Кубка Девіса

У Вільнюсі завершився матч Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса з тенісу, в якому збірна України обіграла команди Литви з рахунком 4:1 і зберегла місце у другому за значущістю дивізіоні на сезон-2016.

Долю матчу вирішила перемога Іллі Марченко над Річардосом Беранкісом.

Після двох змагальних днів збірна України вела з рахунком 2:1, а сьогодні першими вийшли на корт лідери команд - Марченко і Беранскис. Суперник зумів чинити гідний опір лише в першій партії, яка тривала 12 геймів - 7:6. А надалі українець набагато впевненіше почувався на корті і виграв дві наступні партії з однаковим рахунком 6:2.

У завершальній грі, що вже нічого не вирішувала з турнірної точки зору, інший українець Михайло Девятьяров протистояв Лукасу Мугевичусу і легко обіграв опонента в двох партіях - 6:1, 6:3.

Таким чином, сезон-2016 збірна України знову проведе в Першій групі Євро-Африканської зони і може спробувати пробитися в елітну Світову групу на сезон-2017.