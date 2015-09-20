Євробаскет-2015, фінал, Іспанія - Литва: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Ліллі (Франція) проходить фінальний матч чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих команд 2015 року, в якому зустрічаються збірні Іспанії та Литви.

Обидві команди вже виконали одне з головних завдань Євробаскету - завоювали путівки на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Згідно з регламентом кваліфікації на Ігри, дві найсильніші команди Євробаскету отримують прямі путівки, а ті, що посіли 3-7 місця - путівки на кваліфікаційний турнір до Олімпіади.

Збірна Іспанії двічі вигравала Євробаскет - у 2009-му та 2011-му роках, а на минулому турнірі в Словенії-2013 опинилася за межею призерів. Крім того, команда ставала чемпіоном світу в 2006-му році і срібним призером трьох Олімпіад, у тому числі двох останніх - у 2008-му і 2012-му.

Збірна Литви тричі ставала чемпіоном Європи (востаннє - у 2003-му році), а на Євробаскеті-2013 виборола срібло, програвши у вирішальному матчі команді Франції. Крім того, команда завоювала бронзу ЧС-2010 і три бронзові медалі Олімпійських ігор - 1996, 2000 і 2004 років.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом у сьогоднішньому матчі є збірна Іспанії, ставки на перемогу якої приймаються з коефіцієнтом 1,38 до 1. На перемогу литовців можна поставити з розрахунку 3,20 до 1.

Матч Іспанія - Литва почнеться в 20.00 за київським часом. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2 о 23.00.