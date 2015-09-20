УПЛ, 8-й тур, "Дніпро" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 8-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Дніпро" приймає на своєму полі луганську "Зорю".

Зустрічаються команди, які посідають 3-4-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

Якби не кілька осічок від обох команд на старті, то дніпропетровська зустріч могла б посперечатися за звання центральної у турі. Але внутрішній зміст матчу, поза всяких сумнівів, може навіть перевищити градус луцької напруги в грі "Волинь" - "Динамо".

У будь-якому випадку, перемога вкрай важлива для обох колективів і дозволить одноосібно закріпитися на 3-му місці. Адже зараз у обох колективів по 14 балів і вони ділять місце на подіумі і найприкріше 4-е місце.

Статистика очних зустрічей останніх років свідчить на користь "Зорі": у Дніпропетровську в сезоні 2012/2013 була зафіксована нічия 1:1, роком пізніше "Дніпро" програв 1:3, а в минулому сезоні - 0:2.

На котируванняхх букмемерских контор фаворитом все ж є "Дніпро", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,71 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку - 3,56 до 1, а на перемогу "Зорі" - 4,48 до 1.

Матч "Дніпро" - "Зоря" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.