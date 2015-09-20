УПЛ, 8-й тур, "Волинь" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" прийме на своєму полі київське "Динамо".

У цьому матчі зійдуться команди, які займають поточне 2-е і 5-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

Київське "Динамо" втратило лідерство в УПЛ напередодні ввечері, коли донецький "Шахтар" виграв свій матч у "Сталі" з Дніпродзержинська (2:0). Гірники наздогнали київську команду за очками і випередили за кращим додатковим показникам. Але, вони провели на одну гру більше. І вже сьогодні "Динамо" достатньо зіграти внічию, щоб відновити лідируючу позицію.

В останніх п'яти очних матчах кияни здобули чотири перемоги і лише одного разу - на своєму полі зіграли внічию 0:0. У Луцьку ж останні три гри завершилися впевненими перемогами гостей - 1:3, 1:4 і 0:2.

На котируваннях букмекерських контор "Динамо" вважається явним фаворитом і сьогодні. На перемогу гостей ставки приймаються з коеффіцентом 1,27 до 1, на нічию - 5,15 до 1, а на перемогу "Волині" - 9,24 до 1.

Матч "Волинь" - "Динамо" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.