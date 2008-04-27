Сергій Дзиндзирук захистив звання чемпіона світу з боксу (фото)

На Freiberger Arena в Дрездені успішно провели свої бої зірки промоутерської компанії Universum Box-Promotion, повідомляє сайт Бокс.орг.

Володар поясу за версією WBO в першій середній вазі (до 69,9 кг) українець Сергій Дзиндзирук більшістю голосів суддів переміг чеха Лукаша Конечни, бій з яким відкладався вже двічі через травми боксерів.

Конечни, за підтримки публіки, нав`язав високий темп і часом перегравав тактично дуже незручного шульгу Дзиндзирука.

Врешті один з арбітрів виставив нічию 114-114, проте двоє інших віддали перемогу діючому чемпіонові з рахунком 115-113 і 118-110.

Також зберіг свій пояс чемпіон WBO в напівважкій (до 79,4 кг) вазі угорець Жолт Ерделі. Його суперник Де Ендре Аброн із США, користуючись перевагою в зрості та довжині рук, намагався виживати на дистанції, що йому цілком вдавалося. У результаті в останньому раунді Ерделі майже зніс свого опонента, але Аброн все ж таки почув фінальний гонг. Всі судді віддали перемогу угорцеві з рахунком 119-109.

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