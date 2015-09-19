"Металург" і "Металіст" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги, "Ворскла" обіграла "Олімпік"

У Запоріжжі та Полтаві завершилися матчі 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в яких "Металург" і харківський "Металіст" зіграли внічию (0:0), а "Ворскла" вдома обіграла донецький "Олімпік" - 2:1.

Гра двох команд з нижньої частини турнірної таблиці, що проходила у Запоріжжі, виявилася досить блідою, практично без моментів. Обидві команди, незважаючи на явний дефіцит очок, не зуміли показати атакуючий футбол і гра завершилася абсолютно справедливою нічиєю - 0:0.

У свою чергу, у Полтаві команди дуже результативно провели першу 15-хвилинку другого тайму, забивши три голи. Рахунок на 47-й хвилині відкрив гравець полтавської команди Артем Громов. За дві хвилини, на 49-й, Моху Рхарсалла зрівняв рахунок. А вирішальний епізод у грі трапився на 59-й хвилині, коли арбітр призначив пенальті у ворота "Олімпіка". 11-метровий реалізував узбекський легіонер "Ворскли" Санжар Турсунов.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький "Шахтар" обіграв "Сталь" з Дніпродзержинська - 2:0. Матчі за участю інших лідерів таблиці УПЛ, "Волинь" - "Динамо" і "Дніпро" - "Зоря" відбудуться в неділю, 20 вересня.