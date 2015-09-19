"Шахтар" виграв у "Сталі" в стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

У Києві завершився перший матч 8-го туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький "Шахтар" виступав номінальним господарем у протистоянні з дніпродзержинською "Сталлю" і виграв з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена вже на початку гри.

Гірники досить потужно розпочали матч і відкрили рахунок на 10-й хвилині. Після дальнього удару Фреда м'яч зачепив Едуардо, змінив напрямок польоту і опинився в сітці. Воротар Юрій Паньків не міг допомогти своїй команді. А перед самою перервою, на 45-й хвилині, другий гол забив Алекс Тейшейра. Воротар Паньків на виході після кутового відбив м'яч прямо на Тейшейру, який ударом низом відправив м'яч у сітку.

Після перерви гірники утримували свою перевагу і спокійно довели матч до перемоги.

Таким чином, "Шахтар" набрав 19 очок і наздогнав у турнірній таблиці київське "Динамо". Матчі за участю інших лідерів таблиці УПЛ, "Волинь" - "Динамо" і "Дніпро" - "Зоря" відбудеться в неділю, 20 вересня.