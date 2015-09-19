Українські тенісисти виграли парну зустріч у Литви і вийшли вперед у матчі Кубка Девіса

У Вільнюсі завершилася парна гра матчу Кубка Девіса з тенісу між збірними України і Литви, в якому українці Ілля Марченко та Денис Молчанов виграли в чотирьох партіях, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 7:6, 6:7, 6:3, 6:2.

Пари абсолютно на рівних провели перші два сети, де обмінялися перемогами на тай-брейку. Українці виграли перший тай-брейк, а литовці Рикардас Беранкіс і Лаурінас Григеліс - другий.

А в подальшому перевага була вже на боці українців. Наша пара зробила брейк у третьому сеті і виграла його з рахунком 6:3. А в четвертій партії Марченко і Молчанов зробили два брейка, повівши в рахунку 4:0, після чого спокійно довели матч до перемоги - 6:2.

Таким чином, після двох днів матчу збірна України веде в рахунку - 2:1.

У неділю відбудуться два вирішальні одиночні гри.

Як повідомляв УНІАН, у цьому матчі команди оскаржують місце у другому за значущістю дивізіоні - у Першій групі Євро-Африканської зони - на сезон-2016. Переможець гарантує собі прописку в цьому дивізіоні на наступний рік, а переможений у жовтні зіграє ще один матч - проти команди Словенії. Той, хто програв у цьому матчі вилетить у Другу групу (третій за значимістю дивізіон).