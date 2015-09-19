Прем'єр-ліга, 8-й тур, "Металург" - "Металіст": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Запоріжжі проходить матч 8-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Металург" приймає на своєму полі харківський "Металіст".

У цій грі зустрічаються команди, що займають в турнірній таблиці 10-е ("Металіст") і останнє, 14-е ("Металург") місця.

Протягом попередніх трьох сезонів "Металург" програв п'ять матчів із шести, звівши внічию тільки останню домашню гру сезону 2014/15. І сьогодні шанси гостей виглядають трохи привабливіше. Проте "Металіст" під керівництвом Олександра Севідова за короткий термін привчив до неприємних сюрпризів, в тому числі, і власного наставника. Обидва сьогоднішніх суперника практично забули, коли вигравали, проте у харків'ян один такий матч все ж був у поточному сезоні (7 набраних очок у 7 матчах), тоді як «Металург» не завжди на полі розкриває навіть скромний потенціал (2 очки).

Тим не менш, двічі поспіль вдома програвати, швидше за все, не входить в плани підопічних Анатолія Чанцева. Підштовхує до сатисфакції і останній результат «Металіста». Але, з іншого боку, харків'янам у нинішньому році ще не вдавалося вигравати на полях противників – в тому числі, і в Запоріжжі навесні, в рамках сезону 2014/15. До речі, якщо в цій грі у воротах господарів побуває хоча б один м'яч, то він стане 50-м для харків'ян у цьому протистоянні.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом гри вважається "Металіст", коефіцієнт на перемогу якого становить 1,7 до 1. У той же час, на перемогу "Металурга" ставки приймаються з розрахунку 4,55 до 1, а на нічию - 3,54 до 1.

Матч "Металург" - "Металіст" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.