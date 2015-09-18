Збірні України і Литви з тенісу закінчили внічию перший день матчу Кубка Девіса

У Вільнюсі завершився перший день матчу Кубка Девіса між збірними України та Литви, в якому команди обмінялися перемогами - 1:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перемогу у складі збірної України здобув Ілля Марченко.

Лідер збірної України не мав ніяких проблем у перших двох сетах поєдинку з Лаурінасом Григелісом - 6:0, 6:1. Але потім суперник зумів нав'язати боротьбу. Третій сет він виграв на тай-брейку - 6:7, а четвертий і взагалі начисто - 4:6. Більш того, у вирішальній п'ятій партії над українцем нависла загроза поразки в матчі в цілому, коли литовець зробив брейк і повів у рахунку 3:1. Але, Марченко, який знаходиться вище у світовому рейтингу, зумів вчасно зібратися і виграв п'ять геймів поспіль - 6:3.

Раніше, в п'ятницю, Рікардас Беранкіс обіграв Владислава Манафарова - 6:4, 6:2, 6:2.

Таким чином, загальний рахунок після першого дня матчу - 1:1.

В суботу відбудеться парна гра, а в неділю - ще дві одиночні.

Як повідомляв УНІАН, у цьому матчі команди оскаржують місце у другому за значущістю дивізіоні - Першій групі Євро-Африканської зони - на сезон-2016. Переможець гарантує собі прописку в цьому дивізіоні на наступний рік, а переможений у жовтні зіграє ще один матч - проти команди Словенії. Програвший в цьому матчі вилетить у Другу групу (третій за значимістю дивізіон).