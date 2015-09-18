Чемпіон світу і Європи з гімнастики Верняєв: Спортсменам збірної України досі не купили новий килим для тренувань

Чемпіон світу і Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв на своїй сторінці в соціальній мережі ВКонтакте розповів про те, в яких умовах досі відбуваються тренування провідних українських спортсменів у цьому виді і про елементарну відсутність килима для виконання вільних вправ.

"Як завжди виступаємо на міжнародних змаганнях і потрапляємо у фінали практично у всіх снарядах крім знаменитих ВІЛЬНИХ ВПРАВ!!! А все чому? Напевно тому що ні кому не потрібен наш килим, який нам вже обіцяють, не знаю скільки років! З'являються думки, що якщо перед кваліфікаційним чемпіонатом світу на ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ нам не можуть або не ХОЧУТЬ купувати килим , то які надії, які вимоги від нас можуть бути?)", - написав Верняєв.

"На превеликий жаль приїжджаючи на змагання і стрибаючи на новому килимі ми відчуваємо себе мало не дурнями, вибачте за грубість! Одна людина отримує травму, інший просто як гімнаст дитячого рівня виступає...", - додає титулований український гімнаст.

Крім того, гімнаст побоюється за майбутнє українського спорту: "І потім в нашій країні дивуються, чому хороші спортсмени йдуть туди де можна працювати, де їх будуть поважати і любити! Ми всі любимо нашу Україну, але спорт є спорт. І коли в Україні не буде ані гімнастів, ані, можливо, інших найсильніших спортсменів світу, я думаю нікому не варто дивуватися! Дуже накипіло і боюся що все до цього і йде, тому що чекати дива вже нізвідки, а бути в ролі наївних дітей теж набридло".

Як повідомляв УНІАН, Чемпіон світу та Європи з гімнастики Олег Верняєв не раз говорив про відсутність килима для тренувань на базі в Конча-Заспі. Вітчизняні чиновники різного рівня неодноразово обіцяли вирішити проблему з придбанням гімнастичного килима.