Челсі наздоганяє Манчестер Юнайтед

Закінчився матч 36 туру англійської Прем`єр-ліги між лідерами першості

Челсі - Манчестер Юнайтед 2:1 (Баллак 45+1, 86 пен. - Руні 57). Шевченко вийшов на заміну Калу на 80-й хвилині.

Тепер у обох команд 81 очко. У МЮ 25 виграшів, 6 нічиїх, 5 програшів, забито 74 і пропущено 21 м`яч. У Челсі, відповідно, 24, 9, 3, 62-25.

МЮ зіграє 3 і 11 травня з Вест Хемом (на сьогодні 10-е місце, 47 очок) і Віганом (13 місце, 36 очок); Челсі - 5 і 11 травня з Ньюкаслом (12 місце, 42 очки) і Болтоном (16 місце, 32 очки).