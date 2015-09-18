Українець Ельянов обіграв росіянина Грищука і вийшов у 1/8 фіналу Кубка світу з шахів

У Баку завершилися партії 1/16 фіналу Кубка світу з шахів, за підсумками яких з трьох представника України в 1/8 фіналу пройшов один Павло Ельянов, повідомляє офіційний сайт змагань.

В 1/16 фіналу Ельянов зустрічався з росіянином Олександром Грищуком і напередодні чорними фігурами обіграв суперника. А сьогодні, граючи білими, українець вважав за краще не ризикувати і зберіг свою перевагу - нічия в партії і перемога в матчі, 1,5:0,5 очки.

Наступним суперником Ельянова на турнірі в Баку стане росіянин Дмитро Яковенко, який в 1/16 фіналу переграв українця Василя Іванчука. Напередодні суперники розійшлися миром, а сьогодні, коли Яковенко грав білими, він отримав перевагу і зумів переграти гросмейстера зі Львова - 1,5:0,5 очка.

Ще один українець Олександр Арещенко грав з китайцем Веі І і після вчорашньої нічиєї програв другу партію сьогодні - 0,5:1,5 очка.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу з шахів проходить у Баку (Азербайджан) з 10 вересня по 5 жовтня.