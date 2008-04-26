Результати 27 туру чемпіонату України

15:52, 26 квітня 2008
Спорт
821

Закінчилися перші матчі

Завершилися перші матчі 27 туру чемпіонату України

Карпати - Шахтар 2:4 (Фещук 22, Худобяк 48 - Гладкий 10, Фернандіньо 28, Брандау 30, 89 пен)

Металург Д - Закарпаття 5:0 (Косирін 6, 24, 66, Ткаченко 35, Аракелян 88)

ФК Харків - Ворскла 0:3 (Цуррі 38 пен, Чичиков 43, Єсін 55)

Нагадаємо, що сьогодні також граються матчі: Металург З - Арсенал, Кривбас - Металіст, Динамо - Зоря, Нафтовик - Таврія

Учора Дніпро виграв у Чорноморця 1:0 (Шершун 30).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter