Армія не дозволить грати у футбол на Яворівському полігоні

Міністерство оборони України не передаватиме Яворівський військовий полігон (Львівська область) місцевій владі в рамках підготовки та проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вчора пізно ввечері в літаку, повертаючись з Праги.

«Яворівський полігон – це міжнародний центр проведення військових навчань, туди вже вкладені кошти іноземних держав, окрім України. Там немає можливості навіть шматочка території виділити, оскільки все використовується військовими», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він підкреслив, що на сьогодні немає жодних можливостей використовувати територію, окрім підготовки військовослужбовців. Він зазначив, що це питання ставилося урядом, але відповідь Міноборони була однозначною – «такої можливості нема».

Водночас Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що запропонував використовувати колишній військовий аеродром у Стрию.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня голова комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО висловився категорично проти можливого рішення уряду про передачу Яворівського полігону місцевій громаді в рамках Євро-2012.

“Фактично мова йде про серйозний удар по обороноздатності держави тому, що цей полігон має внутрішнє та зовнішнє значення”, - сказав А.ГРИЦЕНКО. Він пояснив, що на ньому проводять навчання окрема бригада, автомобільний полк та курсанти Львівського інститут Сухопутних військ. За словами А.ГРИЦЕНКА, саме на цьому полігоні готуються українські та іноземні миротворці для виконання місій під егідою ООН.