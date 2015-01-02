Євробаскет-2015, 1/2 фіналу, Сербія - Литва: онлайн відео-трансляція

Сьогодні в Ліллі (Франція) відбудеться другий півфінальний матч чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року, в якому зійдуться збірні Сербії і Литви.

У сьогоднішньому матчі зустрічаються 7-а (Сербія) і 4-а (Литва) команди в рейтингу Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій.

Збірна Сербії є чинним віце-чемпіоном світу. На турнірі, що відбувся рік тому в Іспанії серби стали кращою європейською командою, поступившись у фіналі збірній США (92:129). У той же час, цей успіх прийшов до команди через багато років після попередніх досягнень. В останній раз до цього серби потрапляли на п'єдестал Чемпіонату світу в 2002-му, коли завоювали титул чемпіона. А на Євробаскеті вони ставали кращими в 2001-му році, також після цього жодного разу не потрапляючи в призери. Нарешті, призерами Олімпійських ігор вони в ХХІ столітті не ставали взагалі, ставши срібними призерами Олімпіади в Атланті-1996.

У свою чергу, збірна Литви на торішньому ЧС залишилася без нагород, поступившись у півфіналі збірній США, а в матчі за 3-е місце - Франції. Єдину свою нагороду в історії ЧС литовці, завоювали в 2010-му році - бронзові медалі. Тричі поспіль вони завойовували медалі на Олімпіадах - бронзи в 1992, 1996 і 2000. Щоправда, на наступних трьох іграх залишалися без нагород - у 2004, 2008 і 2012. Що стосується Євробаскету, то за останні 12 років збірна Литви зібрала повний комплект нагород - золото-2003, бронза-2007 і срібло-2013.

На котируваннях букмекерських контор в сьогоднішньому матчі фаворитом вважається команда Сербії, коефіцієнт на перемогу якої становить 1,35 до 1. У той же час на перемогу Литви ставки приймаються з розрахунку 3,40 до 1.

Напередодні, в першому півфіналі господарі фінальної частини Євробаскету-2015 і діючі чемпіони Європи збірна Франції програла команді Іспанії (80:85) та достроково склала з себе повноваження чемпіона Європи.

Крім того, збірна Іспанії завоювала пряму путівку на Олімпіаду-2016 в Ріо-де-Жанейро. Згідно з регламентом відбіркових змагань, команди, які посядуть 1-2 місця на Євробаскеті автоматично потрапляють на Ігри, а ті, що зайняли 3-7 місця - у кваліфікаційний турнір.

Матч Сербія - Литва розпочнеться о 22.00 за київським часом. ТВ-трансляція гри на каналі 2+2 о 00.45.