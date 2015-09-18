Sky sports представив офіційний відеоролик до бою Кличко - Ф`юрі (відео)

Підготовка до головного бою осені в суперважкій вазі в самому розпалі

Британський телеканал Sky sports представив офіційний промо-ролик бою Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBО, IBF і IBO 39-річний українець Володимир Кличко (64-3, 53 КО) 24 жовтня в Дюссельдорфі вийде в ринг проти обов'язкового претендента на пояс WBO 27-річного британця Тайсона Ф'юрі (24-0, 18 КО).

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