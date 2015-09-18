Бондаренко двічі за день програла на тенісному турнірі в Токіо

У Токіо (Японія) на турнірі WTA Japan Open завершилися матчі 1/4 фіналу в одиночному розряді, де українка Катерина Бондаренко поступилася бельгійці Яніні Вікмайєр, повідомляє офіційний сайт WTA.

Займаюча у світовому рейтингу 85-е місце українка програла сусідці по світовому рейтингу (86) в трьох сетах - 3:6, 6:3, 6:4. Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин.

Під час гри Бондаренко реалізувала два з шести брейк-пойнтів, а її суперниця – три з 14-ти. На рахунку Катерини три ейси і шість подвійних помилок. Яніна вісім разів подала навиліт і тричі помилилася на подачі.

Тепер рахунок їх особистих зустрічей став рівним – 3:3.

У свою чергу, в півфінальному матчі парного розряду Бондаренко (104-а в парному рейтингу) і Ольга Савчук (48) програли першому сіяному дуету з Тайваню Хао-Цзин Чан (24) / Юнг-Ян Чан (11) - 3:6, 2:6.

За час гри українки не зуміли заробити жодного брейк-пойнта, в той час як їх суперниці зробили три брейка. Обидві пари виконали по одному ейсу, при цьому Катерина та Ольга скоїли три подвійні помилки, а тайки – жодної.