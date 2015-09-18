Усик піднявся на першу сходинку рейтингу WBO

Всесвітня боксерська організація (WBO) оприлюднила свої оновлені рейтинги у всіх 17-ти вагових категоріях, де серед боксерів першої важкої ваги на першу сходинку рейтингу піднявся українець Олександр Усик, повідомляє Boxing News.

Слідом за українцем розташувалися колишній володар чемпіонського титулу WBO німецький боксер Марко Хук, британець Тоні Белл, вірменин Ноель Гевор і росіянин Дмитро Кудряшов. Український боксер грузинського походження Яго Кіладзе в цьому рейтингу на 9-й позиції.

А ось український боксер першої середньої ваги Олександр Спірко продовжує втрачати свої позиції в оновленому рейтингу WBO він на шостому місці, в той час як місяць тому він йшов четвертим. Не змінилася позиція в рейтингу WBO суперважковаговика В'ячеслава Глазкова - він, як і раніше, четвертий.