Ліга Європи: емоції першого туру

Перший ігровий день Ліги Європи сезону 2015/16 виявився досить результативним - лише два матчі завершилися нульовою нічиєю. Крім того, досить серйозно налаштовуються на ігри другого за рангом континентального турніру команди з Топ-чемпіонатів - Італії, Німеччини, Іспанії, Англії. Вся справа в тому, що переможець турніру, вже другий рік поспіль отримає путівку в основний раунд Ліги чемпіонів. А це досить вагомий привід зіграти на максимумі своїх можливостей...

"Дніпро" зіграв внічию, забивши гол у ворота "Лаціо" на 4-й доданій хвилині. Відзначився Євген Селезньов. До цього римляни мали перевагу і все йшло до того, що матч завершиться перемогою гостей з мінімальним рахунком.

Дуже яскравим виявився матч "Аякса" і "Селтіка", в якому було забито 4 голи. Переможеця гри команди так і не виявили - 2:2.

Одна з сенсацій першого туру відбулася в Лісабоні, де місцевий "Спортинг" поступився московському "Локомотиву" з рахунком 1:3. Перед початком гри португальці були явними фаворитами

Найбільший рахунок дня був зафіксований в Неаполі, де італійський "Наполі" розгромив бельгійський "Брюгге" - 5:0.

Ще один розгром дня був зафіксований в голландському Гронінгені, де місцева однойменна команда поступилася французькому "Олімпіку" з Марселя з рахунком 0:3.

Однією з несподіванок туру стала також домашню поразка турецького "Фенербахче" в Стамбулі від норвезького "Мольде" з рахунком 1:3.

Грецький ПАОК також не зміг здобути очок у грі з дебютантом основного раунду єврокубків азербайджанською "Габалою". Команда, якою керує екс-наставник одеського "Чорноморця" Роман Григорчук здобула нічию - 0:0.

В ще одному матчі дня з приставкою "супер" французький "Бордо" на своєму полі поділив очки з англійським "Ліверпулем" - 1:1.

Німецька "Боруссія" з Дортмунда була явним фаворитом у грі з російським "Краснодаром", але, по ходу матчу програвала, зрівняла рахунок, а переможний гол зуміла забити лише в самій кінцівці, в додані арбітром хвилини до основного часу матчу - 2:1.

Дуже видовищний матч провели бельгійський "Андерлехт" і представник чемпіонату Франції "Монако". Переможця командам виявити так і не вдалося - 1:1.

Однією з найбільш результативних ігор дня, поряд з розгромом у матчі "Наполі" - "Брюгге" (5:0), стала гра серсбского "Партизана" проти голландського АЗ (Алкмаар). У Белграді боротьба вийшла набагато більш наполегливою, а більше пощастило господарям поля - 3:2.

Нарешті, ще одним фіаско клубу з Топ-чемпіонату стала поразка італійської "Фіорентини" від швейцарського "Базеля" на своєму полі - 1:2.