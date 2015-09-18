Збірна Іспанії обіграла Францію і вийшла у фінал Євробаскету

У Ліллі (Франція) завершився перший півфінальний матч чемпіонату Європи з баскетболу, в якому діючий чемпіон Європи збірна Франції приймала команду Іспанії і програла з рахунком 75:80.

Доля матчу була вирішена в овертаймі.

Першу половину гри команди провели у рівній боротьбі, періодично ненадовго відриваючись один від одного в рахунку. Тим не менш, локальні відриви не привели до чогось глобального - 33:32, мінімальна перевагу Іспанії за підсумками 20-ти хвилин гри.

А після перерви іспанці підвищили темп гри і зуміли у третій 10-хвилинці створити собі комфортну перевагу - 23:16 у чверті і 56:48 (+8) у матчі. Втім, цей момент так і не став вирішальним у грі, так як в заключній чверті господарі паркету зуміли ліквідувати відставання в рахунку - 18:10 та 66:66.

Доля матчу була вирішена в овертаймі - додатковій 5-хвилинці, де нерви виявилися міцнішими у іспанців. Команда переграла суперника на 5 очок - 14:9.

Фантастичну гру в цьому матчі показав лідер збірної Іспанії По Газоль, на рахунку якого 40 очок.

Крім виходу у фінал збірна Іспанії заробила пряму путівку на Олімпіаду-2016 в Ріо-де-Жанейро, яку автоматично отримують дві кращі команди Євробаскету. Ще п'ять збірних (3-7 місця) отримають право зіграти у кваліфікаційному турнірі до Ігор-2016.

Переможець другого півфіналу визначиться у п'ятницю, 18 вересня, в протистоянні збірних Сербії і Литви.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2015 проходить з 5 по 20 вересня.