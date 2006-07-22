У Криму вперше пройде дайвінг-фестиваль

З 24 липня до 30 вересня в Криму вперше відбудеться міжнародний дайвінг-фестиваль.

Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті фестивалю, до якого входять Департамент підводних досліджень України, державне підприємство "Укрдайвінг" і ряд дайвінг-центрів.

У рамках фестивалю будуть організовані семінар із підводної археології за участю провідних фахівців Департаменту підводних досліджень, підводно-археологічна експедиція на мисі Тарханкут, а також різні конкурси, серед яких: конкурс підводної фотографії Криму; найсильніший бадді; танцюючий бадді; найкрасивіша бадді; найзлагодженіша бадді-пара. Також пройде демонстрація фільмів дайверсько-історичної тематики.

За прогнозами організаторів, фестиваль збере близько 500 любителів дайвінгу.