Відбулося жеребкування матчу Кубка Девіса Україна - Литва

У Вільнюсі відбулося жеребкування матчу першого раунду плей-офф I групи Євро-Африканської зони між збірними Литви і України, повідомляє офіційний сайт турніру.

Згідно з результатами жеребкування відбудуться наступні матчі:

18 вересня Рікардас Беранкіс (Литва) — Владислав Манафов (Україна), Лаурінас Григеліс (Литва)- Ілля Марченко (Україна)

19 вересня Лукас Мугевичус / Давідас Сакініс (Литва) — Денис Молчанов / Марат Девятьяров (Україна)

20 вересня Рікардас Беранкіс (Литва) — Ілля Марченко (Україна), Лаурінас Григеліс (Литва) — Владислав Манафов (Україна).

Капітани команд у суботу та неділю зможуть провести заміни — не пізніше, ніж за годину до початку матчів.

Згідно з регламентом змагань, переможець матчу гарантує собі місце в Першій групі на наступний сезон, а переможений зіграє в кінці жовтня матч з командою Словенії, в якому визначиться команда-невдаха, що вибула за підсумками сезону в Другу групу.

Матч Литва - Україна пройде на Siemens Arena у Вільнюсі 18-20 вересня.