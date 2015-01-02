Євробаскет-2015, 1/2 фіналу, Франція - Іспанія: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Ліллі (Франція) проходить перший півфінальний матч чемпіонату Європи з баскетболу, в якому збірна Франції приймає команду Іспанії.

Чинний чемпіон Європи французи (тріумфатори Євробаскету-2013) зустрічаються з командою, яка домінувала в європейському баскетболі протягом багатьох років.

Збірна Франції за останні 10 років домоглася трьох значущих успіхів на чемпіонатах Європи. У 2005-му році команда завоювала бронзові медалі, в 2011-му - срібло, а за два роки - вперше в своїй історії стала чемпіоном Європи з баскетболу. Цікаво, що рік тому, в 2014-му, команда вперше стала медалістом Чемпіонату світу, завоювавши бронзу. Матч за 3-е місце ЧС-2014 став повторенням фіналу Євробаскету-2013 за складом учасників - Франція проти Литви. І знову французи виявилися сильнішими. Щоправда. кращою європейською командою того турніру Тоні Паркер і Ко не стали. У півфіналі французи програли збірній Сербії. Серби ж, у свою чергу, у фіналі поступилися збірній США.

Одним із суперників французів на ЧС-2014 була і команда Іспанії. Якщо на груповому етапі іспанці просто розгромили опонента - 88:64, то в матчі 1/4 фіналу французи взяли реванш і не дозволили супернику поборотися за медалі - 65:52. Роком раніше, на Євробаскеті-2013 команди зустрілися одного разу, в півфіналі, де сильнішими також були французи - 75:72.

Цікаво, що до Євробаскету-2013 у збірної Іспанії була біла смуга. Команда виграла Чемпіонат світу-2006, стала чемпіоном Європи в 2009 і 2011 роках, завоювала срібло Олімпіад 2008 і 2012 років, двічі поступившись тільки визнаному лідеру світового баскетболу команді США.

Таким чином, сьогоднішній матч - спроба збірної Іспанії повернути собі лідируючі позиції в континентальному баскетболі.

Переможці півфіналів Євробаскету-2015 отримають прямі путівки на Олімпіаду-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). А команди, які посядуть підсумкові 3-7 місця зможуть лише відібратися на кваліфікаційний турнір до Олімпіади.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом вважається збірна Франції, на перермогу якої можна поставити з коефіціентом 1,45 до 1. Ставки на перемогу Іспанії приймаються з розрахунку 2,55 до 1.

Трансляція матчу 1/2 фіналу Євробаскету-2015 Франція - Іспанія почнеться в ніч на 18 вересня в 00.00. ТВ-трансляцію гри проводить телеканал 2+2.