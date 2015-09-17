Боксер Ломаченко буде захищати титул WBO в бою з мексиканцем Коасічем

На прес-конференції в Лос-Анджелесі, присвяченій майбутньому 7 листопада вечора боксу на арені Thomas&Mack Center в Лас-Вегасі, офіційно був оголошений наступний суперник чемпіона WBO в напівлегкій вазі Василя Ломаченка (4-1, 2 КО), повідомляє офіційний сайт українського боксера.

Суперником українця стане 24-річний мексиканець Ромуло Коасіч (25-4, 15 КО).

«Це найкращий супротивник, якого ми змогли знайти», - пояснив цей вибір промоутер Ломаченко Боб Арум.

У головному бою вечора зустрінуться Тімоті Бредлі (32-1-1, 12 КО) і Брендон Ріос (33-2-1, 24 КО),

«Я радий знову повернутися в Каліфорнію, продовжити свій тренувальний процес. Напевно, не буду багато говорити, віднімати ваш і свій час – піду-но я краще тренуватися. Зустрінемося 7 листопада», - заявив Ломаченко на прес-конференції.

Поєдинки Бредлі - Ріос і Ломаченко - Коасіч будуть транслюватися на американському телеканалі НВО.