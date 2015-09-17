Тенісистка Бондаренко вийшла в чвертьфінал турніру в Токіо

Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла в чвертьфінал престижного турніру в Токіо Japan women's Open Tennis, повідомляє Великий теніс України.

У матчі 1/8 фіналу українка обіграла Ярмілу Гайдосову (Австралія) з рахунком 6:1, 3:6, 6:4.

У чвертьфіналі Бондаренко зіграє з бельгійкою Янніною Вікмайєр. Це буде вже шостий поєдинок між тенісистками. Катерина веде в протистоянні з Вікмайєр з рахунком 3-2, а остання зустріч між спортсменками відбулася в цьому році, на трав'яних кортах Бірмінгема і завершилася перемогою українки - 4:6, 7:6, 6:3.