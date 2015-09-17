Захисник "Динамо" Хачеріді: Не можу назвати Абубакара сильним нападником

Після матчу з португальським "Порту" з журналістами поспілкувався захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді:

"Добре, що ми не програли – зуміли забити наприкінці матчу, — сказав Хачеріді. — Але, в цілому, вважаю, була нічийна гра".

На питання, чому не вдалося втримати лідера атак "Порту" Абубакара, гравець "Динамо" відповів: "У них моментів особливо не було. В першому голі він виграв верхову боротьбу і м'яч, здається, від штанги залетів у ворота. Другий м'яч теж був необов'язковий. Не можу сказати, що він дуже сильний нападник, але два м'ячі забив, молодець".

А на питання, за рахунок чого «Динамо» вдалося вирвати нічию в кінці поєдинку, зауважив: "Хлопці молодці, що не зупинилися, грали до кінця і вірили в успіх. Пощастило, що Буяльський реалізував свій момент, і нам вдалося добитися нічийного результату".

Також Хачеріді зазначив, що гра з «Порту» була перша з шести. "Головні гри у нас ще попереду", - зауважив футболіст.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відбувся матч 1-го туру Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" приймало португальський "Порту" і зіграла внічию - 2:2.