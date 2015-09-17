Воротар "Динамо" Рибка: У Лізі чемпіонів ніхто помилок не пробачає

Голкіпер «Динамо» Олександр Рибка прокоментував старт команди в груповому етапі Ліги чемпіонів. Нічия в домашньому матчі з «Порту» (2:2), на думку Рибки, не найгірший результат, повідомляє Sport.ua.

— Небезпека біля воріт «Динамо» виходила після навісних передач з флангів. Для вас це стало несподіваним?

— Ні, ми на тренуваннях відпрацьовували ці моменти. Не вважаю, що ми зіткнулися з якимись труднощами.

— Тим не менш, форвард «Порту» Вінсент Абубакар реалізував два своїх моменти. До його опіки готувалися особливо?

— Ми переглядали ігри «Порту» і, звичайно, знали, що у них агресивний нападник. Але конкретно до нього ми не готувалися. Але самі розумієте: у Лізі чемпіонів ніхто помилок не прощає.

— Можете розповісти, що сталося з Андрієм Ярмоленко? Правда, що йому стало погано буквально за півгодини до виїзду на стадіон?

— Це вам краще запитати у лікарів команди.

— Як ви вважаєте, нічия по такій грі – нормальний результат?

— Добре, що ми після пропущеного м'яча не опустили руки, не зупинилися. Пішли вперед – і зуміли зрівняти рахунок. Особисто я вважаю, що старт досить непоганий. У нас ще п'ять матчів, ще все попереду. Ми давно не грали в цьому турнірі. Ліга чемпіонів – це все-таки не чемпіонат України. Думаю, все нормально. Команда трохи освоїться в цьому турнірі, і все буде добре.

— Денис Гармаш в центрі поля вигравав практично всі єдиноборства. Його можна назвати найкращим у складі «Динамо»?

— Хочеться відзначити всіх хлопців. Але Гармаш, дійсно, був одним з кращих на полі. Це не тільки ви помітили.

Як повідомляв УНІАН, у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграло внічию з португальським "Порту" - 2:2.