Ребров про стартовий матч Ліги чемпіонів: Ярмоленко отруївся, намагалися щось зробити, але не вийшло

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров на післяматчевій прес-конференції розповів про те, чого не вистачило його підопічним для перемоги у грі з португальським "Порту".

"Для багатьох наших хлопців це був дебют в цьому турнірі. Вони виглядали гідно. Ми вивчали гру «Порту», знали, що ця команда буде намагатися контролювати м'яч. Ми намагалися за рахунок пресингу відбирати м'яч, накривати суперника. У другому таймі це краще виходило, і в кінцівці першого. На початку, в першому відрізку, не розібралися трошки. Але ми грали проти дуже гідного суперника. Крім двох голів, «Порту» нічого не створив. Це заслуга наших хлопців, що дійсно намагалися оборонятися всією командою, і це виходило. Були моменти, могли програти, могли виграти, але думаю, нічия – закономірний результат", - зазначив тренер.

Розбираючи гру дебютанта команди Дерліса Гонсалеса, тренер зазначив: "Будь-якому футболісту потрібен час на адаптацію. Звичайно, я не дуже задоволений його грою. Але, повірте, проти такої команди, як «Порту», дуже складно грати в новому колективі. Він молодий хлопець, у нього є майбутнє. Він намагався все робити для команди, але не було тієї гостроти, яку ми чекаємо від нього. Потрібно дати йому трохи часу, і все буде нормально".

Говорячи про те, що сталося з Ярмоленко, тренер зазначив: "Він отруївся. Про це ми дізналися вранці. В обід намагалися щось зробити, але не вийшло. Ярмоленко у нас випав з обойми. Звичайно, це велика втрата. Але я радий, що хлопці зібралися і зіграли гідно цю гру".

На питання про те, що ця гра була ключовою для «Динамо» в плані підсумкового результату всього групового турніру, Ребров відповів: "Я думаю, що це ключова гра для психології хлопців. Вони побачили, що нічого такого страшного немає в цій іменитій команді. Я думаю, що далі вони наберуть, і будуть показувати ту гру, яку показували в минулому сезоні. Це непросто грати проти команди, яка добре контролює м'яч. Сьогодні ми намагалися забирати м'яч у «Порту», контролювали гру. Я не знаю, який відсоток контролю м'яча, але з цією командою ми намагалися контролювати м'яч і створювати моменти. Не завжди це виходило, але ми грали проти серйозного суперника".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" зіграло внічию з "Порту" в матчі першого туру групового етапу - 2:2.