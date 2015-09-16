"Динамо" і "Порту" зіграли внічию в матчі Ліги чемпіонів (результати усіх матчів)
Гра завершилася з рахунком 2:2.
В Києві на НСК "Олімпійський" завершився матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" приймало на своєму полі португальський "Порту" і зіграла внічию - 2:2.
Матч видався досить багатим на події. У першому таймі гольові моменти вмістилися в трихвилинний відрізок, під час якого спочатку Олег Гусєв відкрив рахунок, а потім Абубакар забив гол у відповідь - 1:1. А після перерви більше володів ініціативою "Порту" і на 81-й хвилині Вінсент Абубакар забив гол, зробивши дубль. Здавалося все йде до перемоги "Порту", але на 89-й хвилині Віталій Буяльський скористався плутаниною в штрафному майданчику гостей після розіграшу стандарту та головою відправив м'яч у ворота - 2:2.
УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.
Ліга чемпіонів. 1-й тур.
Динамо К - Порту - 2:2
Челсі - Маккабі Т-А - 4:0
Валенсія - Зеніт - 2:3
Гент - Ліон - 1:1
Рома - Барселона - 1:1
Байєр - БАТЕ - 4:1
Динамо Зг - Арсенал - 2:1
Олімпіакос - Баварія - 0:3