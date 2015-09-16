За фактом загибелі голови КДК ФФУ Маніва відкрито провадження за статтею "умисне вбивство"

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

За словами начальника главку Георгі Лорткіпанідзе, постріл зроблений із зареєстрованої мисливської рушниці, що належить Маніву.

Не виключено, що постріл був зроблений самим депутатом під час чищення рушниці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в місті Іллічівську Одеської області знайдений застреленим голова контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, депутат Іллічівської міської ради Денис Манів.

Довідка УНІАН. Денис Манів проживав у місті Іллічівську Одеської області.

Професійний юрист, з відзнакою закінчив Одеський національний університет ім. Мечникова за спеціальністю «Правознавство».

Працював юрисконсультом в різних компаніях, керував компаніями ТОВ «Робу Пласт Україна», «Р.Е.Д.», з жовтня 2006 - директор заснованого ним же ТОВ «Юридична фірма «Імператор».

В Іллічівській міськраді очолював постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та соціального захисту громадян.