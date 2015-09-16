Українець Арещенко вийшов у третє коло Кубка світу з шахів

У Баку завершилися партії другого кола Кубка світу з шахів, де українець Олександр Арещенко обіграв Левона Ароняна з Вірменії, повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому протистоянні українець, який посідає 80-е місце в рейтингу ФІДЕ, виявився сильнішим Топ-гравця, що знаходиться на 11-му місці в рейтингу. Якщо в двох партіях з класичним контролем часу суперники зіграли внічию, то сьогодні, в "швидкі шахи" Арещенко двічі переміг свого суперника. Підсумковий рахунок матчу - 3:1.

У свою чергу, Юрій Вовк, який обмінявся перемогами з Веі І (Китай) в основних партіях, сьогодні спочатку двічі зіграв з суперником внічию в "швидкі шахи", потім в 10-хвилинному "бліці" суперники обмінялися перемогами, а в 5-хвилинному "бліці" Веі І спочатку виграв білими а потім домігся нічиєї чорними. Загальний рахунок матчу - 4,5:3,5 очка на користь китайця.

Раніше в третє коло змагань - 1/16 фіналу також вийшли Василь Іванчук і Павло Ельянов.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу з шахів проходить у Баку (Азербайджан) з 10 вересня по 5 жовтня.