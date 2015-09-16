Україна офіційно підтвердила участь в Олімпійських іграх 2016 року

Підпис голови НОК країни засвідчує те, що національна команда братиме участь у найголовніших стартах чотириріччя, повідомляє прес-слжуба НОК.

У засіданні Виконкому НОК взяв участь Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Наразі триває ліцензійний відбір на участь в Олімпіаді, який завершиться на початку літа наступного року.

Вже 105 спортсменів з 17 видів спорту (кульова стрільба, важка атлетика, стрибки у воду, синхронне плавання, сучасне п'ятиборство, стендова стрільба, бокс, стрільба з лука, кінний спорт, велоспорт-маунтенбайк, плавання, боротьба вільна, веслування на байдарках і каное, легка атлетика, художня гімнастка, боротьба греко-римська, академічне веслування) вибороли право участі у Іграх.

Остаточний склад збірної України буде затверджений Виконкомом Національного олімпійського комітету України за підсумками ліцензійного відбору та за пропозиціями національних олімпійських федерацій наприкінці липня 2016 року.

«Національний олімпійський комітет надає максимальне сприяння спортсменам, тренерам, національним федераціям у підготовці до Олімпійських ігор. За цей олімпійський цикл фінансова та матеріальна підтримка від НОК федераціям з олімпійських видів спорту становила близько 58 млн. грн. Ми виплатили іменних стипендій спортсменам і тренерам на підготовку до Олімпійських ігор на загальну суму понад 10 млн. грн. - сказав Сергій Бубка.

«В цей непростий час особливо важливо об'єднатись, консолідувати усі зусилля та ресурси, щоб підтримати Міністерство молоді та спорту і національні олімпійські федерації й забезпечити належну підготовку наших атлетів до найголовніших спортивних стартів чотириріччя», - наголосив президент НОК.

Як повідомляв УНІАН, XXXI Літні Олімпійські ігри відбудуться з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).