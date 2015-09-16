Київське "Динамо" обіграло "Порту" в Юнацькій лізі УЄФА

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 1-го туру Юнацької ліги УЄФА (вік гравців - до 19 років), в якому київське "Динамо" приймало португальський "Порту" і виграло з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці.

Гості активніше розпочали матч і вже на 3-й хвилині Жорже відкрив рахунок. Втім, утримати свою перевагу хоча б до кінця першого тайму "Порту" не вдалося. На 43-й хвилині Ростислав Тарануха забив гол у відповідь - 1:1.

У другому таймі кияни вже мали невелику перевагу, яка була реалізована в гол на 81-й хвилині. Влучний удар завдав Євген Смирний, який вийшов на поле лише за 13 хвилин до цього. Головний тренер "Динамо" U-19 іспанський фахівець Унаї Мельгоса Соррілья вгадав із заміною.

У кінцівці матчу "Порту" влаштував штурм воріт "Динамо", але успіху так і не домігся.

Таким чином, на рахунку киян перші 3 очки. Суперниками команди в Групі G також є ізраїльський "Маккабі" і англійський "Челсі".