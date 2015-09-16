Головний тренер збірної України з греко-римської боротьби ставить перед командою мету здобути 6 ліцензій на Ігри-2016

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН за підсумками чемпіонату світу, де збірна України завоювала 4 медалі (1 золото, 1 срібло та 2 бронзи) і 3 олімпійські ліцензії.

Зокрема, Дзигасов зазначив: "Вважаю наш виступ у Лас-Вегасі вкрай успішним. Українські представники греко-римської боротьби перевершили всі попередні результати сезону і в Америці показали максимум своїх здібностей. Звичайно, це не результат одного дня і навіть, одного сезону. Ми планомірно готувалися до головного передолімпійського старту, починаючи з 1 січня 2013 року, коли я був призначений головним тренером національної збірної. Наша мета була визначена - успішний виступ в Ріо. І більш ніж два з половиною роки ми наполегливо йшли до цього чемпіонату, який був ліцензійним. Фінальний етап підготовки проходив на базі Заросляк (Івано-Франківська обл.), розташованої поблизу гори Говерла, а глобально підготовка тривала більше двох з половиною років".

Говорячи про сам турнір, тренер підкреслив: "Головне, що нам, тренерському штабу вдалося зробити, це згуртувати команду. У Лас-Вегасі у нас був чудовий колектив, ми разом їздили на екскурсії, гуляли по місту, разом приймали їжу. Єдність і командний дух були одними з головних запорук успіху. Яскравий приклад: коли Дімітрій Тимченко, який завоював бронзову медаль, після важкого виснажливого змагального дня, багатьох сутичок приходить в розташування команди і починає готувати до змагань свого партнера по команді Олександра Чернецького. У Чернецького змагання в його ваговій категорії проходили наступного дня. Здавалося б, герой, з медаллю, можеш відпочивати. А він йде допомагати товаришеві готуватися до змагань. І це лише маленький приклад того, як ми провели цей турнір".

Говорячи про плани на майбутнє наставник збірної зазначив: "Я дуже задоволений цим турніром, але потрібно дивитися вперед, думати про майбутнє. Наша мета - здобути всі можливі олімпійські ліцензії - шість у шести вагових категоріях. На жаль, Міжнародний олімпійський комітет у нас забрав дві категорії, залишилося 6 з 8. Але ми плануємо виступити у всіх категоріях на Олімпіаді. Попереду великі турніри, успішний виступ на яких дозволить завоювати ліцензії на Ігри - Кубок Націй, Кубок світу, престижний турнір у Баку. Ми розраховуємо на успіх у цих змаганнях".

У свою чергу, срібний призер ЧС Армен Варданян додав: "Перш за все хочу сказати величезне спасибі тренерському штабу, який готував кожного з нас індивідуально. Ми відпрацьовували тактику на кожен бій, відчували постійну підтримку, увагу. Особисто мені допоміг ще й досвід. Так, можна було завоювати золото, але на сьогодні результат такий, що у мене - срібло. Я задоволений й цим результатом. Єдиний мінус - вагова категорія в якій я виступав до 71 кг - не олімпійська. Тому ліцензію доведеться здобувати на інших турнірах, в категорії до 66 кг. Буду скидати вагу і продовжувати прагнути до участі в Іграх".

Також подякував тренерський штаб чемпіон світу Жан Беленюк: "Так вийшло, що за розкладом змагань в останній день змагань в греко-римському стилі залишалася одна вагова категорія. І напередодні ввечері, коли всі хлопці вже відпочивали, мені доводилося налаштовуватися на завтрашній день. В цьому мені дуже допомогли тренери, які до кінця вели мене, підтримували і морально і слушними порадами - тактичними. Це неоціненна допомога".

А бронзовий призер ЧС Олександр Чернецький розповів, за рахунок чого йому вдалося виграти медаль: "Я перед турніром прочитав книгу китайського мислителя Сунь-Цзи "Мистецтво перемагати", де основна думка зводиться до того, що треба програти, щоб перемогти. І вже по ходу турніру, коли я втратив шанси на перемогу і золоту медаль, я подумав, що вже програв. Тепер треба перемагати. Так і вийшло в підсумку".

Як повідомляв УНІАН, на ЧС в Лас-Вегасі збірна України з греко-римської боротьби посіла 2-е місце в медальному заліку.