Країни-господарі Євробаскету-2017 будуть визначені у грудні
14:10, 16 вересня 2015Спорт
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Генсек ФІБА бажає зробити майбутнім організаторам змагань різдвяні подарунки.
Україна претендує на проведення одного групового етапу змагань / fibaeurope.com
Генерельний секретар Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА) Каміл Новак повідомив про те, що остаточне рішення по країнах, які приймуть ЄвроБаскет 2017, буде прийнято наприкінці 2015 року, повідмоляє прес-служба Федерації баскетболу України.
“Є величезний інтерес з усіх боків. У нас досить багато заявок, і ми в процесі ухвалення рішення. Вважаю, що оголосимо його на Різдво. Буде комусь різдвяний подарунок”, – заявив Новак.
Попередньо, на проведення турніру претендує десяток країн, серед яких є і Україна, яка подала заявку на проведення змагань однієї з груп першого етапу.
За чутками, турнір як і у 2015-му році знову пройде в чотирьох країнах, проте ніякої конкретики поки немає.
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