Країни-господарі Євробаскету-2017 будуть визначені у грудні

Генерельний секретар Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА) Каміл Новак повідомив про те, що остаточне рішення по країнах, які приймуть ЄвроБаскет 2017, буде прийнято наприкінці 2015 року, повідмоляє прес-служба Федерації баскетболу України.

“Є величезний інтерес з усіх боків. У нас досить багато заявок, і ми в процесі ухвалення рішення. Вважаю, що оголосимо його на Різдво. Буде комусь різдвяний подарунок”, – заявив Новак.

Попередньо, на проведення турніру претендує десяток країн, серед яких є і Україна, яка подала заявку на проведення змагань однієї з груп першого етапу.

За чутками, турнір як і у 2015-му році знову пройде в чотирьох країнах, проте ніякої конкретики поки немає.