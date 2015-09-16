В Іллічівську знайдений застреленим голова контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ Манів

Про це УНІАН повідомила знайома Маніва, журналіст Наталія Смирнова.

За попередніми даними, 34-річний Манів покінчив з собою.

«Це був дуже товариська людина. Оптиміст. Складно уявити, як він міг застрелитися», - сказала Смірнова.

У відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області даний факт підтвердили, зазначивши, що в даний час на місці працює слідчо-оперативна група, проводяться першочергові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

За їх даними, 0 9.15 у чергову частину міліції Іллічівська надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що в Іллічівську за місцем проживання виявлено труп 34-річного господаря з вогнепальним пораненням голови.

Правоохоронці встановили, що загиблий є жителем Іллічівська і депутатом міської ради «Депутатська група за Іллічівськ». Його дружина вранці повела дітей в дитячий садок, а коли повернулася, знайшла тіло свого чоловіка.

Приймається рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Довідка УНІАН. Манів проживав в місті Іллічівську Одеської області. Професійний юрист, з відзнакою закінчив Одеський національний університет ім. Мечникова за спеціальністю «Правознавство».

Працював юрисконсультом в різних компаніях, керував компаніями ТОВ «Робу Пласт Україна», «Н. Е. Д.», з жовтня 2006 - директор заснованого ним же ТОВ «Юридична фірма «Імператор».

В Іллічівській міськраді очолював постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та соціального захисту громадян.