13 українців боротимуться за медалі чемпіонату світу з велосипедного спорту на шосе

В Америці Україну представлятимуть 13 спортсменів, повідомляє прес-служба ФВСУ.

Українські велосипедисти боротимуться за медалі світового форуму в шести видах змагань: індивідуальна гонка на час серед жінок Elite, групова гонка жінки Elite, індивідуальна гонка на час серед чоловіків U-23, індивідуальна гонка на час серед чоловіків Elite, групова гонка, чоловіки Elite, групова гонка, чоловіки U-23.

Склад збірної України виглядає наступним чином:

Жінки - Олена Демидова, Тетяна Рябченко, Ганна Соловей, Ольга Шекель.

Чоловіки - Віталій Буц, Андрій Грівко, Олександр Полівода, Михайло Кононенко, Андрій Василюк, Денис Костюк, Андрій Хріпта, Марлен Зморка, Сергій Козаченко.

Чемпіонат світу з велоспорту на шосе відбудеться з 19 по 27 вересня в Річмонді (штат Вірджинія, США).