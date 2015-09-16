П'ять міст будуть претендувати на проведення Олімпіади-2024

На проведення Ігор будуть претендувати Будапешт (Угорщина), Гамбург (Німеччина), Лос-Анджелес (США), Париж (Франція) і Рим (Італія), повідомляється на офіційному сайті МОК.

МОК виділить 1,7 млрд доларів організаційного комітету Олімпіади-2024.

"Ми вітаємо п'ять міст-кандидатів, - заявив президент МОК Томас Бах. - Через олімпійську програму "Порядок денний-2020" процес подачі заявок виглядав швидше як запрошення, і міста відреагували на взаємодію з МОК шляхом діалогу і співпраці. Раціональність і спадщина є наріжними каменями кожної кандидатури".

Навесні 2016 року МОК остаточно затвердить число міст-кандидатів, які претендують на Олімпіаду.

Рішення про місце проведення Ігор-2024 МОК прийме в 2017 році.

Одним з претендентів на проведення Ігор-2024 раніше вважався Баку, де в червні 2015 року пройшли перші в історії Європейські ігри. Проте, заявка від столиці Азербайджану так і не була подана.