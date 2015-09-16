Роналду очолив список кращих бомбардирів в історії Ліги Чемпіонів

Це сталося завдяки хет-трику у ворота донецького "Шахтаря" в матчі групового етапу Ліги Чемпіонів (4:0), повідомляє UA-Футбол.

Тепер на рахунку португальця 80 забитих м'ячів у матчах Ліги Чемпіонів. У найближчого переслідувача - Ліонеля Мессі - залишилося 77 голів.

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Як повідомляв УНІАН, у Мадриді завершився матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал" приймав донецький "Шахтар" і виграв з рахунком 4:0.