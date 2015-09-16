Степаненко: потрібно було впевненіше діяти в атаці

Степаненко зазначив, що другу жовту картку він отримав справедливо, однак до першої у нього є питання, передає сайт ФК "Шахтар".

"Друга жовта картка, яку мені показав суддя, була об'єктивною, у тому випадку не встиг зіграти в м'яч. А перший «гірчичник», зі слів арбітра, я отримав по сукупності декількох незрозумілих фолів. Нібито я блокував Бейла в якомусь епізоді... Потім був момент, коли я перехоплював вгорі довгу передачу, а мені в спину врізався Бензема, ще й мене ліктем вдарив! Але це теж порахували блоком з мого боку. У третьому випадку я тягнув Роналду за футболку, коли він прокидає м'яч. Ось за ці три порушення була перша жовта", - зазначив гравець гірняків.

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На думку Степанеко, команді не вистачало рішучості в атакувальних діях, а перший м'яч "Шахтар" пропустив через власну помилку.

"До видалення ми непогано виглядали, але в деяких випадках не наважувалися йти вперед, а потрібно було впевненіше діяти в атаці. «Реал» давав нам грати, перший м'яч пропустили тільки через власну помилку... Розумію, що підвів команду. Ми самі допустили непотрібні осічки, в тому числі і я, тому такий результат", - сказав Степаненко.

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Як повідомляв УНІАН, у Мадриді завершився матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал" приймав донецький "Шахтар" і виграв з рахунком 4:0.