"Шахтар" розгромно програв "Реалу" в матчі Ліги чемпіонів

У Мадриді завершився матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал" приймав донецький "Шахтар" і виграв з рахунком 4:0.

Доля матчу була вирішена вже у першому таймі.

Єдиний гол до перерви у складі мадридців забив Карім Бензема, який скористався грубою помилкою воротаря гостей П'ятова. А після перерви хет-триком відзначився Кріштіану Роналду. Португалець два голи забив з пенальті (один суддя призначив помилково) і третій гол - з гри.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Ліга чемпіонів. 1-й тур.

Реал Мадрид " - "Шахтар" - 4:0

ПСЖ - Мальме - 2:0

Вольфсбург - ЦСКА - 1:0

ПСВ - Манчестер Юнайтед - 2:1

Галатасарай - Атлетіко - 0:2

Бенфіка - Астана - 2:0

Манчестер Сіті - Ювентус - 1:2

Севілья - Боруссія М - 3:0