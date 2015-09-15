"Шахтар" розгромно програв "Реалу" в матчі Ліги чемпіонів
Гра в Мадриді завершилася з рахунком 4:0.
У Мадриді завершився матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал" приймав донецький "Шахтар" і виграв з рахунком 4:0.
Доля матчу була вирішена вже у першому таймі.
Єдиний гол до перерви у складі мадридців забив Карім Бензема, який скористався грубою помилкою воротаря гостей П'ятова. А після перерви хет-триком відзначився Кріштіану Роналду. Португалець два голи забив з пенальті (один суддя призначив помилково) і третій гол - з гри.
УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.
Ліга чемпіонів. 1-й тур.
Реал Мадрид " - "Шахтар" - 4:0
ПСЖ - Мальме - 2:0
Вольфсбург - ЦСКА - 1:0
ПСВ - Манчестер Юнайтед - 2:1
Галатасарай - Атлетіко - 0:2
Бенфіка - Астана - 2:0
Манчестер Сіті - Ювентус - 1:2
Севілья - Боруссія М - 3:0