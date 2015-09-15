Тренер "Динамо" Ребров перед матчем з "Порту": Буде важливо зіграти організовано і компактно

Напередодні стартового матчу групового турніру Ліги чемпіонів проти португальського «Порту» в рамках регламентної прес-конференції з журналістами поспілкувався головний тренер «Динамо» Сергій Ребров.

Говорячи про суперника, тренер киян зазначив: "У порівнянні з минулим сезоном гра суперника практично не змінилася. За матчами, які ми дивилися, можу сказати, що «Порту», як завжди, знайшли гідну заміну тим, хто пішов. Протягом багатьох років португальці продають і купують гравців великими групами, є одним з найбільш активних гравців на трансферному ринку. Нічого не змінюється в структурі гри, і це дуже важливо. З тих матчів, які я бачив, нічого не змінилося – є технічні футболісти, є структура, яку ми бачимо і розуміємо. Проаналізували гру команди, і сподіваємося, що завтра це нам допоможе.

Завтра буде важливо терпіти в обороні, грати біля власних воріт організовано і компактно. Така команда, як «Порту», не прощають того, що можуть пробачити нам в чемпіонаті України".

Аналізуючи втрати в своєму складі - травми Сидорчука та Теодорчика, тренер зазначив: "Тео, на жаль, точно готовий не буде. Він пропустив багато часу, поки не провів жодної гри, навіть товариській. Але по тому, як він працює і прогресує, можу сказати, що незабаром ми побачимо його на полі. Сергій вже працює кілька днів. Сьогодні у нас ще одне тренування, після якого ми визначимося, чи буде він брати участь у завтрашньому матчі".

Відповідаючи на питання про те, як готували захисників до протистояння з фактурним Абубакаром, Ребров зазначив: "В чемпіонаті України також досить високих і агресивних форвардів – приміром, той же Будковський. При цьому він не тільки високий, але ще й досить технічний, хороший пас, причому не тільки у штрафному майданчику. Ми це показували хлопцям, і, сподіваюся, врахуємо це в завтрашній грі".

А на запитання, які відчуває емоції тренер напередодні дебюту в Лізі чемпіонів відповів: "Напевно, ми усі – тренери і гравці відчувають ажіотаж перед грою. Дзвонять люди, навіть ті, яких не чув до цього, з проханням дістати квитки. Сподіваюся, завтра буде повний стадіон, і я бачу по хлопцям, що вони це відчувають. Пам'ятаю свої емоції, коли був гравцем... Звичайно, якісь емоції присутні, але з першим дотиком м'яча вони зникають. Зараз є хвилювання, завтра, можливо, воно буде ще більшим. Але більшість з них мають хорошу школу, грали в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, грали з гідними суперниками. Виступаючи вдома, «Динамо» не повинен нікого боятися, а показувати свою гру, враховуючи при цьому сильні і слабкі сторони суперника. За підтримки наших уболівальників, я впевнений, ми повинні показати гідну гру".

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч 1-го туру Ліги чемпіонів "Динамо" - "Порту". Початок гри о 21.45.