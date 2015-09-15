Іванчук і Ельянов вийшли в третій раунд Кубка світу з шахів

У Баку завершилися другі партії 1/32 фіналу Кубка світу з шахів, за підсумками яких українці Василь Іванчук і Павло Ельянов вийшли в третій раунд турніру - 1/16 фіналу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Іванчук після перемоги напередодні чорними фігурами в першій партії, сьогодні білими не став ризикувати і спокійно утримував позицію, звівши партію внічию на 36-му ходу.

У свою чергу, Ельянов виграв обидві партії - напередодні білими і сьогодні чорними - 2:0.

В інших партіях дня за участю українців Антон Коробов білими зіграв внічию з Дмитром Андрейкіним з Росії і вибув з боротьби. Напередодні Коробов програв першу партію - 0,5:1,5 очка.

Юрій Вовк зрівняв рахунок у протистоянні з Веі І (Китай), вигравши другу партію білими фігурами після програшу напередодні чорними - 1:1. Олександр Арещенко і Левон Аронян (Вірменія) також не зуміли виявити сильнішого в "основний час", зігравши дві партії внічию - 1:1. Вони продовжать з'ясовувати стосунки завтра, 16 вересня, в партії з укороченим контролем часу.

Всього в турнірі брали участь 7 українських гросмейстерів. 2 з них вибули з боротьби вже в першому раунді змагань - 1/64 фіналу.

Кубок світу з шахів проходить у Баку (Азербайджан) з 10 вересня по 5 жовтня.